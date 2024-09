Brunei: Il Sultano promuove tolleranza zero verso abusi di potere e corruzione

09 Settembre 2024_ Durante la 223esima riunione del Consiglio di Amministrazione di Brunei LNG e la 109esima di Brunei Gas Carriers, il Sultano Hassanal Bolkiah ha sottolineato l'importanza di una politica di tolleranza zero verso abusi di potere e corruzione. Il Sultano ha anche evidenziato la necessità di mantenere l'integrità aziendale e di ottimizzare i costi per migliorare le performance delle aziende. Inoltre, ha incoraggiato gli azionisti a esplorare nuove opportunità di investimento e tecnologie per rimanere competitivi. La riunione si è svolta presso l'ufficio del Primo Ministro, con la partecipazione di alti funzionari governativi. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il Sultano presiederà anche la 412esima riunione del Consiglio di Amministrazione di Brunei Shell Petroleum e la 190esima di Brunei Shell Marketing, evidenziando il suo impegno nella supervisione delle principali aziende del paese.