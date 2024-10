Brunei: Il Sultano sottolinea l'importanza della salute mentale al 19° East Asia Summit

12 Ottobre 2024_ Durante il 19° East Asia Summit, il Sultano del Brunei ha evidenziato il ruolo cruciale di questo forum nel promuovere il dialogo e la cooperazione multilaterale per affrontare le sfide attuali. Ha anche sottolineato l'importanza di sviluppare sistemi di assistenza sanitaria mentale efficaci, riconoscendo che la salute mentale è una preoccupazione significativa. Il Sultano ha espresso apprezzamento per il supporto al Secondo Workshop dell'E.A.S. sulla Salute Mentale, previsto per la fine dell'anno, che contribuirà allo sviluppo di un Piano d'Azione Congiunto sull'argomento. La notizia è riportata da brudirect.com. Il Brunei, un piccolo sultanato nel sud-est asiatico, è noto per la sua stabilità politica e il suo impegno verso il benessere dei suoi cittadini.