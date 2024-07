Brunei: Il Sultano sottolinea l'importanza della salute mentale

6 Luglio 2024_ Sua Maestà il Sultano Haji Hassanal Bolkiah di Brunei Darussalam ha evidenziato l'importanza crescente di affrontare le problematiche di salute mentale. Durante un discorso in occasione del nuovo anno 1446 Hijrah, il Sultano ha accolto con favore gli sforzi integrati del governo per affrontare queste questioni. Ha sottolineato che oltre 11.000 persone, tra bambini e adulti, ricevono trattamenti psichiatrici e di psicologia clinica presso l'Ospedale Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Il Sultano ha anche ribadito la necessità di rafforzare gli sforzi esistenti attraverso programmi di salute mentale che combinano approcci scientifici e spirituali, in particolare tramite l'educazione religiosa e la dakwah (predicazione islamica). Lo riporta borneobulletin.com.bn. Il Sultano ha inoltre elogiato il tema della celebrazione di quest'anno 'Nurturing the Mind', sottolineando che una mente sana porta a una vita sana.