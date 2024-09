Brunei: Importanza dell'educazione finanziaria per lo sviluppo nazionale

01 Settembre 2024_ L'educazione finanziaria è fondamentale per lo sviluppo del Brunei, poiché consente ai cittadini di gestire le proprie finanze in modo saggio e di evitare l'indebitamento eccessivo. Durante il lancio del 'Financial Fun Fair' della Banca Centrale del Brunei, il Ministro delle Finanze e dell'Economia ha sottolineato come decisioni finanziarie oculate possano contribuire alla stabilità economica del Paese. L'evento ha visto anche il lancio di una nuova app mobile della BDCB, progettata per migliorare l'accesso del pubblico alle risorse bancarie. Il 'Financial Fun Fair', che si svolge al Jerudong Park Colonnade, offre giochi e attività per promuovere le competenze di gestione finanziaria. La notizia è riportata da brudirect.com. L'evento è presieduto dalla Ministra dell'Istruzione, che è anche presidente del Consiglio Nazionale per l'Educazione Finanziaria.