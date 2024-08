Brunei: Inaugurata la Pameran Tekstil Tradisional ASEAN all'Universiti Teknologi Brunei

23 Agosto 2024_ L'Universiti Teknologi Brunei (UTB) ha inaugurato la Pameran Tekstil Tradisional ASEAN in collaborazione con la Misi Diplomatik ASEAN...

23 Agosto 2024_ L'Universiti Teknologi Brunei (UTB) ha inaugurato la Pameran Tekstil Tradisional ASEAN in collaborazione con la Misi Diplomatik ASEAN a Bandar Seri Begawan. Questo evento, dedicato alla diversità dei tessuti del Sud-est asiatico, celebra il patrimonio culturale e promuove l'unità regionale. La mostra, aperta al pubblico fino al 24 agosto, offre un'opportunità unica per esplorare le tradizioni tessili e le storie culturali dei paesi ASEAN. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di dignitari e rappresentanti delle ambasciate dei paesi ASEAN e di Timor Est, come riportato da pelitabrunei.gov.bn. L'evento sottolinea l'importanza della preservazione delle tecniche di tessitura tradizionali e il valore del dialogo interculturale.