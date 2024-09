Brunei: Inaugurato il 47° incontro del Gruppo di Lavoro sul Trasporto Marittimo ASEAN

18 Settembre 2024_ Si è aperto oggi a Bandar Seri Begawan il 47° incontro del Gruppo di Lavoro sul Trasporto Marittimo ASEAN (MTWG), che si svolgerà per due giorni presso l'Hotel Antarabangsa Rizqun. L'evento, presieduto dal Brunei, rappresenta un passo significativo per rafforzare la cooperazione regionale nel settore marittimo, in linea con gli obiettivi di integrazione economica dell'ASEAN. Il Segretario Permanente del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni del Brunei, Ir Haji Mohammad Nazri, ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e alla trasformazione digitale nel settore. La riunione ha anche approvato il Piano d'Azione per il Trasporto ASEAN 2026-2030, mirato a sviluppare un sistema di trasporto marittimo più sostenibile e resiliente. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Il Brunei guiderà il MTWG fino al 2026, prima di passare il testimone alla Cambogia.