Brunei: Inaugurato il Brunei Book Festival 2024 per promuovere la cultura e l'industria editoriale

02 Novembre 2024_ Il Brunei Book Festival 2024 è stato inaugurato, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale del Brunei e promuovere scambi culturali a livello internazionale. Il Ministro presso l'Ufficio del Primo Ministro ha sottolineato l'importanza del festival come hub per l'industria editoriale e per la promozione della creatività e della lettura. Durante l'evento, è stata lanciata anche l'app Budaya BN, un servizio del Ministero della Cultura, della Gioventù e dello Sport, che centralizza informazioni e servizi culturali. Il festival, che si svolge presso il Complesso Sportivo Nazionale Hassanal Bolkiah, sarà aperto al pubblico fino all'11 novembre, con una varietà di attività per stimolare l'interesse per la lettura e la cultura. La notizia è riportata da brudirect.com. Il festival include anche la presentazione di nuovi libri e premi per le opere più vendute, contribuendo così allo sviluppo dell'industria creativa del Brunei.