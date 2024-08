Brunei: Incontri ufficiali con i rappresentanti diplomatici in partenza

03 Agosto 2024_ Il Principe Ereditario di Brunei, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, ha ricevuto in udienza separata i rappresentanti diplomatici di Bangladesh, Francia e Pakistan, in occasione della loro partenza dal Paese. Durante gli incontri, i diplomatici hanno presentato le loro lettere di credenziali al Sultano di Brunei, Hassanal Bolkiah, in segno di rispetto e formalità. Le udienze si sono svolte presso il Qashr Al-Meezaan, la residenza ufficiale della famiglia reale bruneiana. Questi incontri evidenziano l'importanza delle relazioni diplomatiche di Brunei con le nazioni straniere. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. Brunei, ufficialmente noto come il Sultanato del Brunei, è un piccolo Stato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua monarchia assoluta e le sue ricchezze derivanti dalle risorse petrolifere.