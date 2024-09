Brunei: Incontro bilaterale con la Corea del Sud per la gestione dei trasporti intelligenti

07 Settembre 2024_ Il Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Brunei, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha, ha incontrato il Ministro Sangwoo Park della Repubblica di Corea a Seoul. Durante l'incontro, si è discusso di pratiche e iniziative per migliorare i sistemi di gestione dei trasporti intelligenti, con particolare attenzione a politiche e strategie collaborative. È stata anche esplorata la possibilità di affrontare le sfide del trasporto pubblico in Brunei Darussalam. La notizia è riportata da brudirect.com. L'incontro si è svolto in occasione del World Smart City Expo 2024, un evento dedicato allo sviluppo delle città intelligenti, che si è tenuto dal 3 al 5 settembre 2024 a Goyang, Corea del Sud.