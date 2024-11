Brunei: Incontro MABIMS esplora il potenziale dell'intelligenza artificiale nei servizi religiosi

05 Novembre 2024_ Il 48° incontro dei funzionari senior del Consiglio Religioso di Brunei, Indonesia, Malesia e Singapore (MABIMS) si è tenuto a Kampong Jerudong, con un focus sull'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per migliorare i servizi religiosi. Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim, Segretario Permanente del Ministero degli Affari Religiosi di Brunei, ha sottolineato come l'AI possa rafforzare i sistemi di zakat e waqaf, oltre a supportare l'educazione religiosa e coinvolgere i giovani. L'incontro ha visto la partecipazione di delegati da Indonesia, Malesia e Singapore, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra i paesi membri e sviluppare programmi a beneficio delle comunità. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. L'evento ha incluso anche una cena di benvenuto per i delegati, evidenziando l'importanza della collaborazione regionale per il progresso dell'ummah.