Brunei: Incontro tra il Principe Al-Muhtadee Billah e il Segretario Generale ASEAN

16 Agosto 2024_ Il Principe Al-Muhtadee Billah, Ministro Senior del Gabinetto di Brunei, ha incontrato il Segretario Generale dell'ASEAN, Dr. Kao Kim Hourn, presso il Qashr Al-Meezaan. Durante l'incontro, sono state discusse le iniziative per costruire la Comunità ASEAN, con particolare attenzione a settori come sport, cambiamento climatico e scambi giovanili. I due leader hanno anche parlato del 40° anniversario dell'adesione di Brunei all'ASEAN. Dr. Kao Kim Hourn è in visita di lavoro di due giorni a Brunei, come riportato da mediapermata.com.bn. Inoltre, il Principe ha ricevuto anche l'Ambasciatore del Kuwait, Salah Mubarak Musleh Al-Mutairi, che sta concludendo il suo mandato nel Paese.