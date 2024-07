Brunei: Incontro tra il Sultano e il Ministro della Difesa malese

10 Luglio 2024_ Il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha ricevuto il Ministro della Difesa della Malesia, Mohamed Khaled Nordin, presso il Palazzo Istana Nurul Iman. L'incontro ha visto la partecipazione di alti funzionari della difesa di entrambi i paesi, inclusa la rappresentante ad interim dell'Alta Commissione della Malesia in Brunei, Nur Ezira Mahadi. Brunei e Malesia celebrano quest'anno il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche, con una lunga storia di cooperazione bilaterale in ambito difensivo. I due paesi collaborano anche a livello multilaterale, in particolare nell'ambito del Meeting dei Ministri della Difesa dell'ASEAN (ADMM). Lo riporta pelitabrunei.gov.bn. La visita ufficiale del Ministro malese in Brunei è durata due giorni, dall'8 al 9 luglio 2024.