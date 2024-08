Brunei: Incontro tra il Sultano e il Primo Ministro malese per rafforzare la cooperazione bilaterale

26 Agosto 2024_ Il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha incontrato il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim presso l'Istana Nurul Iman per...

26 Agosto 2024_ Il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, ha incontrato il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim presso l'Istana Nurul Iman per discutere della cooperazione bilaterale in occasione della 25ª Consultazione Annuale tra Brunei e Malaysia. Durante l'incontro, i leader hanno esaminato i progressi dell'accordo del 2009 e hanno firmato diversi memorandum d'intesa, inclusi quelli riguardanti la demarcazione dei confini e la cooperazione nel settore dei trasporti. Presenti anche il Principe Eredità Haji Al-Muhtadee Billah e membri della famiglia reale, hanno assistito alla cerimonia di firma di note e MoU tra i due governi. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Questo incontro segna un passo importante per il rafforzamento delle relazioni tra Brunei e Malaysia, due nazioni con legami storici e culturali significativi.