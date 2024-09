Brunei: Iniziativa HAPPY promuove consapevolezza su HIV tra i giovani

01 Settembre 2024_ Il coordinatore del progetto HAPPY, Siti Kailene Jazlan Kashfi, ha invitato i giovani a evitare comportamenti a rischio che possono portare a infezioni sessualmente trasmissibili (IST), gravidanze non pianificate e matrimoni precoci. Durante un incontro con circa 150 studenti della Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Girls Arabic Religious Secondary School, ha presentato le ultime statistiche locali su IST e gravidanze adolescenziali. Il programma HAPPY, guidato dai giovani, mira a diffondere la consapevolezza sull'HIV e a fornire informazioni su gravidanze adolescenti e IST attraverso presentazioni audiovisive e attività coinvolgenti. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il progetto si inserisce in un'iniziativa scolastica più ampia per educare i giovani bruneiani su temi di salute e prevenzione.