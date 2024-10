Brunei: Iniziative per migliorare la prevenzione delle infezioni nel sistema sanitario

13 Ottobre 2024_ Il Brunei sta intensificando gli sforzi per migliorare la salute e la sicurezza nel sistema sanitario, con particolare attenzione alla prevenzione delle infezioni. Durante la celebrazione della Settimana Internazionale della Prevenzione delle Infezioni, il Ministro della Salute ha sottolineato l'importanza di programmi di controllo delle infezioni, evidenziando le lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19. Sono stati presentati vari interventi e strategie per affrontare le sfide legate alla resistenza agli antibiotici e all'accesso equo alle cure sanitarie. L'evento ha visto la partecipazione di esperti locali e internazionali, come riportato da mediapermata.com.bn. Le iniziative mirano a promuovere pratiche di igiene e vaccinazione, contribuendo a un futuro più sicuro e sano per la popolazione del Brunei.