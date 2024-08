Brunei: Iniziative regionali per combattere l'estremismo giovanile

31 Luglio 2024_ Il Brunei ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale per la riabilitazione di giovani influenzati dall'estremismo....

31 Luglio 2024_ Il Brunei ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale per la riabilitazione di giovani influenzati dall'estremismo. Durante il quinto incontro sub-regionale sulla lotta al terrorismo a Bali, il governo bruneiano ha ribadito il suo impegno nella lotta contro il terrorismo e la diffusione di ideologie estremiste. Il vice ministro della Sicurezza e della Legge, Dato Seri Paduka Haji Sufian bin Haji Sabtu, ha partecipato all'incontro, evidenziando la necessità di affrontare le nuove minacce, come quelle provenienti dall'ISKP. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il Brunei, un piccolo stato situato nel sud-est asiatico, è governato dal Sultanato e sta collaborando con altri paesi della regione per garantire la sicurezza e la stabilità.