Brunei: Innovazione al centro del piano strategico di TAIB per il futuro

20 Ottobre 2024_ Il Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) ha annunciato che l'innovazione sarà il fulcro del suo piano strategico durante la cena annuale per il 33° anniversario. Il Ministro presso l'Ufficio del Primo Ministro e Presidente del Consiglio di Amministrazione di TAIB ha sottolineato l'importanza di lanciare nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti per soddisfare le esigenze dei clienti. Inoltre, è stato evidenziato l'impegno di TAIB nel contribuire al Wawasan Brunei 2035 e al Piano Master per l'Economia Digitale del Paese, attraverso l'innovazione finanziaria e la trasformazione digitale continua. Infine, è stata ribadita l'importanza della sostenibilità integrando pratiche ambientali, sociali e di governance. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. TAIB è un'istituzione finanziaria di Brunei che gestisce fondi e investimenti in conformità con i principi islamici.