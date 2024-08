02 Agosto 2024_ L'integrazione delle persone con disabilità nelle istituzioni educative del Brunei richiede un potenziamento delle capacità, sensibilizzazione e supporto per le famiglie. Durante una recente visita ufficiale nel paese, la Consigliera Speciale degli Stati Uniti per i Diritti delle Persone con Disabilità ha sottolineato l'importanza di includere la disabilità nei dialoghi regionali e internazionali. Questo approccio mira a garantire che le esigenze delle persone con disabilità siano riconosciute e affrontate a livello globale. La fonte di queste informazioni è brudirect.com. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione dei diritti delle persone con disabilità nel Brunei, un piccolo stato situato nel sud-est asiatico.