Brunei: Introduzione della Licenza per i Fornitori di Servizi IoT dal 1° settembre 2024

31 Luglio 2024_ Il Brunei introdurrà una Licenza per i Fornitori di Servizi Internet of Things (IoT) a partire dal 1° settembre 2024, con l'obiettivo...

31 Luglio 2024_ Il Brunei introdurrà una Licenza per i Fornitori di Servizi Internet of Things (IoT) a partire dal 1° settembre 2024, con l'obiettivo di promuovere un uso sostenibile e responsabile della tecnologia IoT. La licenza mira a proteggere gli interessi degli utenti e della società affrontando preoccupazioni relative alla sicurezza dei dati e alla privacy. Il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, Pengiran Dato Seri Setia Shamhary, ha annunciato l'iniziativa durante la conferenza Digital Future Conference 2024. Il valore economico dell'IoT è previsto in forte crescita, con stime che indicano un potenziale di 12,5 trilioni di dollari entro il 2030, come riportato da mediapermata.com.bn. Il Brunei intende anche sviluppare una strategia per l'intelligenza artificiale (AI) per garantire un uso etico e responsabile della tecnologia.