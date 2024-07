Brunei: La governance islamica come sfida per tutti

9 Luglio 2024_ Un paese che implementa una governance islamica basata sulla fede e sulla pietà porterà benedizioni come promesso da Allah Subhanahu Wata'ala. Questo include obblighi religiosi, pratiche commendabili e permessi. Il Mufti di Stato ha presentato questa visione durante un seminario internazionale a Kelantan, evidenziando l'Educazione Religiosa Obbligatoria come esempio di Brunei Darussalam. Ha inoltre sottolineato che una governance che permette pratiche contrarie alla legge della Sharia non può essere considerata islamica. Lo riporta rtbnews.rtb.gov.bn. Il seminario ha visto la partecipazione di 12 relatori che hanno utilizzato il malese, l'inglese e l'arabo come lingue di presentazione.