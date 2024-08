Brunei: La squadra di karate torna a casa con medaglie dai Giochi Malesi

20 Agosto 2024_ La squadra di karate di Brunei è tornata a casa con due medaglie d'argento e una di bronzo dai 21esimi Giochi Malesi (SUKMA XXI). I membri della squadra sono stati accolti calorosamente al Hassanal Bolkiah National Stadium dopo un viaggio in auto da Miri, in Sarawak, Malaysia, dove si è svolto l'evento. Farhah Syahirah binti Mohamad Shamrin ha vinto un argento nella categoria kata femminile, mentre Awangku Ahmad Munib Aiman bin Pengiran Haji Hasimudin ha conquistato un argento nel kumite maschile. La squadra di karate di Brunei parteciperà oggi ai Campionati della Federazione Asiatica di Karate per Cadetti, Juniores e U21 a Manila, nelle Filippine, come riportato da borneobulletin.com.bn. Il Hassanal Bolkiah National Stadium è il principale stadio di Brunei, situato nella capitale Bandar Seri Begawan, ed è un importante centro per eventi sportivi nel paese.