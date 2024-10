Brunei: Lanciata la campagna 'Fill Safe, Feel Safe' per la sicurezza nei distributori di carburante

30 Ottobre 2024_ È stata lanciata la campagna 'Fill Safe, Feel Safe' a Kampung Salambigar, Brunei, per migliorare la sicurezza nei distributori di carburante. Il Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per promuovere comportamenti di consumo responsabili. Grazie a questa iniziativa, si è registrata una diminuzione degli incidenti nei distributori di carburante a livello nazionale. La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza e a garantire un rifornimento sicuro. La notizia è stata riportata da brudirect.com. La campagna rappresenta un passo significativo per migliorare gli standard di sicurezza in tutti i settori, non solo nei distributori di carburante.