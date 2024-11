Brunei: Lanciato il l'Hope Network per la competitività giovanile

04 Novembre 2024_ È stato recentemente lanciato a Manama, Bahrain, il 'Hope Network', una rete globale per la competitività giovanile, sotto la direzione del Ministero degli Affari Giovanili del Bahrain. Il Ministro della Cultura, della Gioventù e dello Sport di Brunei, Dato Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Mohamad, ha partecipato all'evento insieme a rappresentanti di vari paesi, tra cui Algeria, Turchia e Italia. Il 'Hope Network' mira a fornire servizi ai paesi che riconoscono l'importanza di promuovere la speranza e il ruolo dei giovani nello sviluppo nazionale e globale. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. L'iniziativa è parte degli sforzi di Brunei per rafforzare la cooperazione giovanile a livello internazionale, in linea con la sua Strategia Nazionale per la Gioventù 2020-2035.