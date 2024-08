Brunei: L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria per mpox, ma il Brunei è al sicuro

17 Agosto 2024_ L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato per la seconda volta in due anni l'emergenza sanitaria internazionale per...

17 Agosto 2024_ L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato per la seconda volta in due anni l'emergenza sanitaria internazionale per mpox, a causa dell'aumento dei casi in diversi paesi dell'Africa orientale. Tuttavia, il Ministero della Salute del Brunei ha confermato che al momento non ci sono casi di mpox nel paese. Il ministero sta monitorando la situazione e ha attuato misure di preparazione per gestire eventuali casi e prevenire infezioni. La popolazione è invitata a mantenere la vigilanza e a seguire le indicazioni sanitarie per garantire la propria sicurezza. La notizia è stata riportata da brudirect.com. Il Ministero della Salute continuerà a informare il pubblico su eventuali sviluppi e a garantire la disponibilità di trattamenti antivirali come il tecovirimat.