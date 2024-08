Brunei: Maltempo provoca danni e disagi in diverse aree del paese

30 Agosto 2024_ Un forte vento accompagnato da pioggia ha colpito il Brunei, causando danni in varie località. Alberi sono caduti su strade, danneggiando veicoli, mentre si segnalano anche danni a strutture pubbliche e cartelloni pubblicitari. Il Dipartimento Meteorologico del Brunei ha registrato raffiche di vento fino a 72 km/h e prevede ulteriori condizioni avverse nei prossimi giorni. Le autorità avvertono la popolazione di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e di adottare misure di sicurezza. La fonte di queste informazioni è mediapermata.com.bn. Il Brunei, ufficialmente noto come Brunei Darussalam, è un piccolo stato situato nell'Asia sudorientale, noto per la sua ricchezza petrolifera e per le sue foreste pluviali.