Brunei: Miglioramenti nelle performance di innovazione ma necessità di ulteriori progressi

21 Settembre 2024_ Brunei Darussalam ha registrato miglioramenti nelle aree di input all'innovazione, come l'istruzione e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tuttavia, permangono sfide in settori come la spesa per la ricerca e sviluppo e l'occupazione ad alta intensità di conoscenza. Durante l'evento per il secondo anniversario del Brunei Innovation Lab, il Ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni ha sottolineato l'importanza di tradurre questi input in output innovativi significativi. Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Shamhary bin Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha ha evidenziato che l'innovazione è fondamentale per il successo a lungo termine. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Il Brunei Innovation Lab ha già formato diverse partnership strategiche e supportato oltre 1.400 partecipanti, contribuendo allo sviluppo di 45 nuove idee e 15 start-up in fase di commercializzazione.