Brunei: Ministero degli Interni promuove la cooperazione nella gestione dei disastri

11 Settembre 2024_ Il Ministro degli Interni del Brunei, Dato Seri Setia Awang Haji Ahmaddin bin Haji Abdul Rahman, ha sottolineato l'importanza della cooperazione comunitaria nella preparazione e risposta ai disastri durante il suo intervento al 10° K-Safety Expo a Busan, Corea del Sud. Ha evidenziato come le condizioni meteorologiche estreme siano legate ai cambiamenti climatici e ha invitato i Paesi della regione Asia-Pacifico a rafforzare la gestione della sicurezza nei disastri. Inoltre, ha discusso della necessità di condividere conoscenze e risorse tra i Paesi membri dell'ASEAN per migliorare la gestione dei disastri. La fonte di questa notizia è borneobulletin.com.bn. Il K-Safety Expo, organizzato dal Ministero dell'Interno e della Sicurezza della Corea del Sud, riunisce oltre 250 partecipanti tra agenzie governative, aziende private e organizzazioni internazionali per presentare le ultime tecnologie nella prevenzione e gestione dei disastri.