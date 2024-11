Brunei: Missione commerciale in Canada per promuovere l'energia sostenibile

09 Novembre 2024_ Il Dipartimento dell'Energia dell'Ufficio del Primo Ministro di Brunei, insieme a una delegazione, parteciperà a una missione commerciale in Canada dal 12 al 20 novembre 2024. L'obiettivo della visita è stabilire connessioni con leader aziendali nel settore della transizione energetica e delle energie rinnovabili. Durante la missione, la delegazione di Brunei esplorerà le ultime innovazioni e le migliori pratiche nel settore energetico, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla riduzione del carbonio. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Brunei e Canada per un futuro sostenibile e per il rafforzamento delle relazioni commerciali. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. La missione si inserisce nel contesto delle celebrazioni per il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Canada e Brunei, evidenziando l'importanza della cooperazione internazionale nella sostenibilità.