Brunei: Necessità di protezione per i lavoratori stranieri

25 Giugno 2024_ Le autorità del Brunei stanno intensificando i controlli contro i datori di lavoro che maltrattano i lavoratori stranieri. Recenti operazioni hanno evidenziato la necessità di affrontare il problema in modo più approfondito. Molti datori di lavoro continuano a imporre condizioni di lavoro inaccettabili, come un solo giorno di riposo al mese. La cultura locale, che valorizza la struttura gerarchica familiare, contribuisce a perpetuare queste pratiche. Lo riporta borneobulletin.com.bn. Si suggerisce di reintrodurre l'educazione civica nelle scuole e di applicare sanzioni più severe per proteggere i lavoratori stranieri dallo sfruttamento.