Brunei: Notte di Munajat per la comunità islamica

21 Luglio 2024_ Sabato scorso, la 143ª Notte di Munajat è stata organizzata dal Ministero degli Affari Religiosi del Brunei. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti della Sultan Haji Hassanal Bolkiah Arabic School (SASHB), oltre a membri della comunità religiosa di vari distretti. Durante la serata, sono state recitate preghiere e versetti del Corano, concludendo con una supplica per la protezione del Sultano e della nazione. La Notte di Munajat è un'occasione per la comunità di chiedere perdono ad Allah e pregare insieme per la protezione contro disastri e malattie. Lo riporta borneobulletin.com.bn. L'evento è accessibile al pubblico ogni sabato sera tramite piattaforme online.