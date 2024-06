Brunei: Nuove iniziative per una gestione finanziaria prudente

26 Giugno 2024_ Brunei Darussalam sta implementando principi islamici conformi alla sharia nel sistema di gestione, inclusi i settori finanziario ed economico. Queste iniziative sono state sottolineate durante l'Esposizione sulla Gestione Finanziaria Islamica, organizzata dal Seri Begawan Religious Teachers University College (KUPU SB). L'evento si è tenuto presso il Complesso Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah nella capitale, in concomitanza con la Conferenza e Esposizione di metà anno del Brunei (MYCE 2024). Il professor associato Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Ra'es di KUPU SB, ha evidenziato l'importanza di una gestione finanziaria sistematica per una vita prospera, in linea con i principi del Maqasid al-Shari'ah. Lo riporta brudirect.com. L'esposizione, inaugurata dal vice ministro delle Finanze e dell'Economia, Dato Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, è aperta al pubblico fino al 28 giugno.