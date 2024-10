Brunei: Oltre 800 partecipanti alla Brunei Run 2024 per la Giornata Mondiale del Cuore

07 Ottobre 2024_ Oltre 800 persone hanno partecipato alla Brunei Run 2024, un evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, tenutosi al Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien di Bandar Seri Begawan. Il Ministro della Salute, Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar, ha presieduto l'evento, che ha incluso una sessione di aerobica e una corsa di 3 chilometri. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di competere in diverse categorie, con premi in denaro per i vincitori. L'iniziativa, promossa da Gleneagles JPMC Sdn. Bhd. in collaborazione con il Ministero della Salute, mira a sensibilizzare l'importanza della salute cardiaca nella comunità, come riportato da pelitabrunei.gov.bn. L'evento ha anche incluso un'esposizione sulla salute del cuore, sottolineando l'impegno per un accesso equo alla salute per tutti i cittadini di Brunei.