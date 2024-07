Brunei: Onorificenze conferite a 11 cittadini per il 78° compleanno del Sultano

19 Luglio 2024_ Undici cittadini del Brunei hanno ricevuto onorificenze dal Sultano Haji Hassanal Bolkiah in occasione del suo 78° compleanno. La cerimonia si è svolta presso il Palazzo Istana Nurul Iman, con i premiati che hanno espresso gratitudine e impegno verso il Sultano e il Paese. Tra i premiati, il Vice Ministro dell'Energia, Dato Seri Paduka Haji Mohamad Azmi bin Haji Hanifah, e il Procuratore Generale, Datin Seri Paduka Hajah Nor Hashimah binti Haji Mohammed Taib, hanno sottolineato l'importanza del riconoscimento per il loro lavoro. Anche il Rettore dell'Università Islamica Sultan Sharif Ali, Dato Seri Setia Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, ha ricevuto un'onorificenza per i suoi 28 anni di servizio. Lo riporta mediapermata.com.bn. Le onorificenze sono viste come un incentivo per continuare a contribuire al progresso del Brunei verso la Visione 2035.