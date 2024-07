Brunei: Operazioni di controllo dell'immigrazione portano a diverse detenzioni

17 Luglio 2024_ La Divisione di Applicazione della Legge del Dipartimento di Immigrazione e Registrazione Nazionale del Brunei ha condotto diverse operazioni di controllo recentemente. Diciotto cittadini stranieri sono stati ispezionati a Mukim Seria, dove coloro che lavoravano al di fuori delle posizioni designate nei loro passaporti sono stati detenuti per ulteriori verifiche. Un'altra operazione, in collaborazione con la Royal Brunei Police Force di Sungai Liang e il Royal Customs and Excise Department a Kuala Belait, ha preso di mira una casa in affitto a Mukim Liang. Tre cittadini stranieri sono stati detenuti e portati per ulteriori indagini, con due sospettati di aver oltrepassato la durata del loro permesso di soggiorno e uno di lavorare per un datore di lavoro diverso da quello indicato nei documenti. Lo riporta borneobulletin.com.bn. Le operazioni mirano a garantire il rispetto delle leggi sull'immigrazione nel Paese.