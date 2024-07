Brunei: Perbadanan TAIB premiata per le iniziative di pagamento digitale

12 Luglio 2024_ Perbadanan TAIB ha ricevuto il premio 'Payment Initiatives of the Year' dall'Asian Banking and Finance Organization durante la cerimonia degli Asian Banking & Finance, Corporate & Investment Banking Awards 2024 a Singapore. Il riconoscimento è stato assegnato per le innovazioni nel settore dei pagamenti digitali in Brunei, in particolare attraverso il sistema bancario mobile TAIB Virtual Experience (TAIBVX). Nel 2023, Perbadanan TAIB ha lanciato servizi di pagamento digitali trasformativi come l'External Payment Interface (EPI) e lo Scan-to-Pay (STP), migliorando l'accessibilità e la sicurezza dei pagamenti digitali. Questi servizi hanno facilitato l'uso dei pagamenti digitali per individui e commercianti, integrandosi anche con piattaforme di e-commerce tramite API. Lo riporta pelitabrunei.gov.bn. Perbadanan TAIB continua a sostenere l'ecosistema dei pagamenti in tempo reale in Brunei, in linea con il National Digital Masterplan 2025.