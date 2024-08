Brunei: Politeknik Brunei e hotel locali collaborano per formare professionisti nel settore dell'ospitalità

10 Agosto 2024_ Il Politeknik Brunei ha firmato un memorandum d'intesa con nove hotel del paese per avviare un programma di apprendistato in...

10 Agosto 2024_ Il Politeknik Brunei ha firmato un memorandum d'intesa con nove hotel del paese per avviare un programma di apprendistato in ospitalità e gestione operativa. L'iniziativa mira a fornire agli studenti un'esperienza pratica che risponda alle esigenze del mercato del lavoro, contribuendo agli obiettivi economici del Sultanato. Il programma di sei mesi permetterà agli apprendisti di apprendere e guadagnare, preparandoli per le sfide del settore dell'ospitalità. Il presidente dell'Associazione degli Hotel di Brunei ha espresso soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando l'importanza di riconoscere i talenti locali. La notizia è stata riportata da borneobulletin.com.bn. Il programma si inserisce nel contesto della Visione Brunei 2035, che punta a sviluppare una forza lavoro altamente qualificata per diversificare e sostenere l'economia nazionale.