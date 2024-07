Brunei: Previsioni economiche positive per il 2024 secondo l'IMF e l'ADB

24 Luglio 2024_ L'economia del Brunei è prevista in crescita positiva nel 2024, come riportato da istituzioni finanziarie internazionali come l'IMF e...

24 Luglio 2024_ L'economia del Brunei è prevista in crescita positiva nel 2024, come riportato da istituzioni finanziarie internazionali come l'IMF e l'ADB. Il Ministro delle Finanze e dell'Economia, Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i settori pubblico e privato per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, il Brunei sta puntando a diversificare la propria economia e attrarre investimenti esteri diretti, specialmente nel contesto del CPTPP, un accordo di libero scambio. Il Ministro ha evidenziato che il Brunei, con una popolazione di meno di 500.000 abitanti, beneficia notevolmente dall'accesso ai mercati internazionali attraverso tali accordi. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il Brunei, un piccolo stato situato nel sud-est asiatico, è noto per le sue risorse naturali e sta cercando di modernizzare la sua economia per garantire una crescita sostenibile.