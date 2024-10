Brunei: Priorità all'istruzione di qualità per combattere le disuguaglianze

25 Ottobre 2024_ Durante l'apertura della 20ª Conferenza Internazionale della Scuola di Brunei sui Problemi Globali, la Principessa Sarah ha sottolineato l'importanza di garantire un'istruzione di qualità per tutti, per contrastare le disuguaglianze educative. Ha evidenziato che l'istruzione inclusiva è fondamentale per evitare la marginalizzazione delle comunità vulnerabili, come le minoranze etniche e le donne. La Principessa ha anche esortato a rimuovere le barriere che ostacolano l'equità nell'istruzione e ha invitato i giovani a diventare agenti di cambiamento per il futuro del Brunei. La conferenza, che riunisce studenti e scuole, mira a promuovere il dialogo su questioni globali e a sostenere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. La conferenza rappresenta un'importante opportunità per i giovani di impegnarsi attivamente nella costruzione di un futuro sostenibile per il loro paese.