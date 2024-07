Brunei: Progetto 'Holistic FloodTech' vince premio per la resilienza urbana e rurale

8 Luglio 2024_ Le sfide legate alle inondazioni nelle aree urbane e rurali del Brunei sono state affrontate nel progetto 'Empowering Rural and Urban Resilience: Holistic FloodTech'. Il progetto ha vinto nella categoria Ricerca e Sviluppo ai recenti BICTA Awards. Esso prevede l'implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua e del livello dei fiumi durante le inondazioni, con un sistema di allerta necessario. Attualmente, i dispositivi di monitoraggio sono installati in sei località nel Distretto di Tutong e saranno estesi ad altre aree. Lo riporta rtbnews.rtb.gov.bn. Questa misura non solo riduce l'incidenza e l'impatto delle inondazioni, ma migliora anche la qualità dell'acqua attraverso una rilevazione precoce per evitare interruzioni idriche.