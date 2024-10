Brunei: Rafforzamento delle relazioni tra Brunei e Germania per il 40° anniversario della diplomazia

04 Ottobre 2024_ Brunei e Germania celebrano 40 anni di relazioni diplomatiche, evidenziando la loro cooperazione in vari settori, tra cui commercio...

04 Ottobre 2024_ Brunei e Germania celebrano 40 anni di relazioni diplomatiche, evidenziando la loro cooperazione in vari settori, tra cui commercio e difesa. Durante un evento a Jerudong, l'Ambasciatrice tedesca Gerda Winkler ha sottolineato l'importanza del multilateralismo e del commercio libero tra i due paesi. Inoltre, è stata menzionata la crescente collaborazione tra università bruneiane e tedesche, con studenti bruneiani che proseguono i loro studi in Germania. La cerimonia ha visto la partecipazione del Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni di Brunei, Shamhary bin Mustapha, e ha incluso un momento di celebrazione con il taglio della torta. La notizia è stata riportata da mediapermata.com.bn. Il Brunei, ufficialmente Negara Brunei Darussalam, è un piccolo stato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua ricchezza derivante dalle risorse petrolifere.