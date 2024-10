Brunei: Ratificata la Convenzione ILO 187 per la sicurezza sul lavoro

29 Ottobre 2024_ Il Brunei ha ratificato la Convenzione 187 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), un passo che supporta gli obiettivi del Wawasan 2035, focalizzandosi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Haji Muhsin bin Haji Ahmad, CEO dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza, Salute e Ambiente (SHENA), ha sottolineato l'importanza di creare ambienti di lavoro sicuri per migliorare la qualità della vita e la produttività. La ratifica è vista come un'opportunità per affrontare le sfide legate alla sicurezza sul lavoro, promuovendo la collaborazione tra governo, datori di lavoro e lavoratori. La fonte di questa notizia è mediapermata.com.bn. L'iniziativa mira a garantire un ambiente di lavoro più sano e sicuro, contribuendo così allo sviluppo sostenibile del Brunei.