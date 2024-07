Brunei: Riconoscimento internazionale per la gestione ambientale di Sarawak

7 Luglio 2024_ La gestione ambientale di Sarawak ha ottenuto riconoscimenti internazionali, come dichiarato dal Premier di Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Abang Johari ha sottolineato che la comunità internazionale invita spesso Sarawak a condividere le sue pratiche di gestione ambientale. Il Premier ha annunciato che il mese prossimo terrà una conferenza a Sydney, Australia, per discutere delle strategie di Sarawak. Recentemente, ha partecipato a eventi simili in Polonia, Thailandia e Hong Kong. Lo riporta mediapermata.com.bn. Abang Johari ha anche menzionato l'importanza della Piagam Madinah come guida per migliorare la vita dei cittadini di Sarawak.