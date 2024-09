Brunei: Roadshow sulla salute per sensibilizzare la popolazione

01 Settembre 2024_ Si è svolto a Brunei un roadshow dedicato alla sensibilizzazione su temi di salute pubblica, organizzato dall'Istituto di Scienze della Salute Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah dell'Universiti Brunei Darussalam. L'evento, tenuto al Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien nella capitale, ha visto la partecipazione di studenti del terzo anno dell'istituto, che hanno trattato argomenti come la sindrome di Down e l'assunzione sana di zuccheri. Questa iniziativa mira a fornire informazioni accurate e a promuovere la consapevolezza su questioni sanitarie tra i cittadini. La notizia è riportata da rtbnews.rtb.gov.bn. Il Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien è un noto parco pubblico di Bandar Seri Begawan, la capitale del Brunei, spesso utilizzato per eventi comunitari e celebrazioni.