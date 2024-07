Brunei: Scosse di terremoto avvertite nei distretti di Brunei-Muara e Temburong

11 Luglio 2024_ Scosse di terremoto sono state avvertite ieri nei distretti di Brunei-Muara e Temburong, secondo il Brunei National Seismic Centre (BNSC). Le scosse sono state causate da un terremoto avvenuto a Mindanao, nelle Filippine, a circa 933 chilometri a est di Bandar Seri Begawan, a una profondità di 628,4 chilometri. Diverse strutture nella capitale e in Mukim Berakas 'A' hanno riportato tremori, così come in Mukim Bangar e Mukim Batu Apoi nel distretto di Temburong. Il Brunei Darussalam Meteorological Department ha confermato che non c'è alcuna minaccia di tsunami, basandosi sulle informazioni del Pacific Tsunami Warning Centre. Secondo borneobulletin.com.bn, alcuni edifici alti a Bandar Seri Begawan sono stati evacuati per precauzione. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica.