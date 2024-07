Brunei: Sessione di networking per promuovere il turismo coreano

19 Luglio 2024_ Il Dipartimento per lo Sviluppo del Turismo di Brunei Darussalam ha organizzato una sessione di networking presso un hotel a Kiulap per promuovere il paese nel mercato coreano. L'evento ha riunito agenti di viaggio e albergatori di Brunei con otto agenti di viaggio coreani, favorendo legami e collaborazioni tra le industrie turistiche dei due paesi. Dayang Salinah binti Salleh, Direttore ad interim del Dipartimento per lo Sviluppo del Turismo, era presente all'evento. Gli agenti di viaggio coreani sono in Brunei per un viaggio di familiarizzazione di cinque giorni, co-organizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo del Turismo e dalla Royal Brunei Airlines, con l'obiettivo di aumentare il numero di turisti coreani. Lo riporta brudirect.com. Dal gennaio all'aprile 2024, oltre 2.800 turisti coreani hanno visitato Brunei, contribuendo significativamente all'economia locale.