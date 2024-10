Brunei: Sostegno finanziario per le persone con disabilità

05 Ottobre 2024_ Il Principe 'Abdul Malik, presidente della Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB), ha consegnato un contributo di BND100,000 a due organizzazioni non governative che supportano le persone con disabilità. I fondi sono destinati al Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam e alla Persatuan SMARTER Brunei, per migliorare i programmi di sviluppo e recupero. Entrambe le organizzazioni riceveranno BND50,000 ciascuna per fornire formazione e supporto a persone con disabilità fisiche e intellettive. La cerimonia si è svolta presso il complesso YSHHB nella capitale, Bandar Seri Begawan, e ha visto la partecipazione di membri del consiglio e del personale della fondazione, come riportato da pelitabrunei.gov.bn. Le organizzazioni coinvolte sono fondamentali per garantire che le persone con disabilità possano raggiungere il loro pieno potenziale e contribuire alla società.