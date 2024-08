Brunei: Standard Chartered promuove la cooperazione economica all'ABAC di Tokyo

09 Agosto 2024_ Il CEO di Standard Chartered Brunei, Pengiran Aki Ismasufian, ha sottolineato l'importanza della cooperazione e delle partnership strategiche per migliorare il panorama economico del Brunei durante l'incontro del Consiglio Consultivo Aziendale APEC (ABAC) a Tokyo. Durante la riunione, sono state discusse azioni decisive per stimolare il commercio, la digitalizzazione e la risposta ai cambiamenti climatici. Aki Ismasufian ha evidenziato che le raccomandazioni emerse dall'incontro sono pronte a guidare cambiamenti positivi e progressi futuri. La presidente dell'ABAC, Julia Torreblanca, ha ribadito l'urgenza di affrontare le barriere commerciali e promuovere un ambiente commerciale senza ostacoli. La notizia è riportata da borneobulletin.com.bn. L'ABAC si prepara a presentare le sue raccomandazioni ai leader APEC durante il vertice di novembre a Lima, in Perù.