Brunei: Studenti incoraggiati a essere proattivi e progressisti

22 Luglio 2024_ È essenziale per gli studenti rimanere proattivi e progressisti in tutti gli aspetti della vita, consapevoli delle questioni locali e globali. Come futuri cittadini e leader globali, gli studenti devono abbracciare la creatività, il pensiero critico e una visione futuristica per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo è stato il messaggio del Vice-Cancelliere dell'Universiti Brunei Darussalam (UBD) durante la Settimana di Benvenuto delle matricole di UBD questa mattina. Il Dottor Hazri bin Haji Kifle ha anche incoraggiato gli studenti a scegliere moduli che sfidano il pensiero convenzionale, supportati dalle facoltà dell'università. Lo riporta brudirect.com. La Settimana di Benvenuto, della durata di cinque giorni, offre un programma completo per facilitare la transizione alla vita universitaria.