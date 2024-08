Brunei: Studenti partecipano al SDG Youth Camp per promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

14 Agosto 2024_ Recentemente, studenti di sette scuole hanno partecipato al SDG Youth Camp, dove hanno acquisito conoscenze sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Il campo, che si è concluso con una cerimonia presso l'Ufficio del Primo Ministro, ha visto la partecipazione di membri del Consiglio Legislativo e funzionari governativi. Durante l'evento, è stata sottolineata l'importanza del campo nel promuovere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, offrendo ai partecipanti nuove esperienze e opportunità di apprendimento. La fonte di questa notizia è borneobulletin.com.bn. Il campo, organizzato dall'Ufficio del Primo Ministro e sostenuto da Brunei Shell Petroleum, ha incluso attività come dialoghi e visite, preparando gli studenti per la prossima Borneo Global Issues Conference (BGIC) di ottobre.