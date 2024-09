Brunei: Sviluppo del turismo islamico attraverso pacchetti promozionali

20 Settembre 2024_ Brunei Darussalam sta cercando di posizionarsi come una destinazione di punta per il turismo islamico, con l'idea di sviluppare pacchetti turistici che mettano in risalto il suo ricco patrimonio islamico. Diversi agenti di viaggio internazionali, che hanno partecipato a un viaggio di familiarizzazione, hanno espresso opinioni positive sull'esperienza vissuta nel Paese. I tour sono organizzati dal Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo, in collaborazione con Royal Brunei Airlines e vari hotel, per promuovere il turismo nella regione. Questa iniziativa mira a valorizzare la tranquillità e la cultura di Brunei, rendendola un'opzione attraente per i turisti musulmani. La notizia è riportata da brudirect.com. Brunei è un piccolo sultanato situato nel sud-est asiatico, noto per la sua cultura islamica e la bellezza naturale.